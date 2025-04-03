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Aydın'da Bisikletle Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'da Bisikletle Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bisiklet ve ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bisiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı yönde seyreden 09 AJM 900 plakalı ticari araç ile bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü genç yola savruldu. Yaralanan bisiklet sürücüsü genç, şok geçirirken, gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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