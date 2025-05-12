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Aydın'da Bir Vatandaşın Ölü Bulunması Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Aydın'da Bir Vatandaşın Ölü Bulunması Üzerine Soruşturma Başlatıldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde İbrahim Yılmaz isimli vatandaş evinde ölü bulundu. Olay, yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olayda, İbrahim Yılmaz isimli vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, Çeltikçi Mahallesi Dicle Sokak üzeri sağlık ocağı yanında bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, İbrahim Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İbrahim Yılmaz'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde Yılmaz'ın yaşadığı evde tabanca ile yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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