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Aydın'da Bir Haftada 180 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Bir Haftada 180 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlar kapsamında, bir haftada 180 şahıs yakalandı, 52 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda bir haftada çeşitli suçlardan aranan 180 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede polis ekiplerince 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda il genelinde 22 bin 89 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 180 kişi yakalandı, 52 şahıs da tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 12 adet tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 305 adet fişek, 63 gram uyuşturucu madde, 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 27 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan uygulamalarda ise 10 bin 575 aracın sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 131 araç trafikten men edildi, 4 bin 707 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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