Aydın'da Bir Haftada 149 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmada çeşitli suçlardan aranan toplam 149 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince 13-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 20 bin 987 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama ve çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 149 şahıs yakalandı, 62 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 14 adet tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 122 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 130 gram uyuşturucu madde, 6 bin 686 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 28 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda da 15 bin 835 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 92 araç trafikten men edilirken, 3 bin 598 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN