Bıçaklanarak öldürülen Çakaloğlu çiftinin cinayeti ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülen 80 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayetiyle ilgili yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülen Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayetiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Olay, 8 Şubat Pazar günü Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil bir evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu'nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Turgut Çakaloğlu'nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu'nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi. Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı

Yaşanan cinayetin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından yabancı uyruklu bir kişi şüpheli olarak tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonda yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken yaşadığı evde de arama başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

