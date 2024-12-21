Aydın'da Bafa Gölü'nde Çevre Denetimleri Devam Ediyor
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Bafa Gölü'nde çevre koruma kapsamında yılan balığı ve diğer balık türlerine yönelik denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Denetimlerin düzenli olarak süreceği bildirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri Bafa Gölü'nde çevre denetimlerine devam ediyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Bafa gölünde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan yılan balığı (Anguilla Anguilla) türü ve diğer balık türlerine yönelik kişilere yönelik genel kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN