Aydın'da Bafa Gölü'nde Çevre Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'da jandarma ekipleri Bafa Gölü'nde çevre denetimlerine devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Bafa gölünde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan yılan balığı (Anguilla Anguilla) türü ve diğer balık türlerine yönelik kişilere yönelik genel kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN