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Aydın'da 23 Yıl Ceza ile Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı

Aydın'da 23 Yıl Ceza ile Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı
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Aydın'da 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma' suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca dört farklı suçtan daha aranan Ö.K., JASAT ekiplerinin İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'da 23 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma' suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. (42) isimli şahsın İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde olduğunun bilgisine ulaşıldı. Ayrıca yapılan incelemelerde Ö.K.'nin 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından da arandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla Ö.K. kıskıvrak yalanarak gözaltına alınırken, gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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