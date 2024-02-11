Aydın'da Aranan Şahıslar Operasyonu: 29 Tutuklama

Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Operasyonu' çerçevesinde yakalanan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 65 şahıstan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri alıp suçlularla etkili bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde 9-10 Şubat 2024 tarihleri aralığında 24 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Operasyonu' kapsamında; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranması bulunan şahıslara göz açtırmadı. 52 ekip ve 395 personelin katılımıyla kent genelinde 'hırsızlık ve dolandırıcılık suçları' başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan; 2 yıl altı 16 şahıs, 2-5 yıl arası 8 şahıs, 5-10 yıl arası 4 şahıs, 10 yıl ve üzeri 1 şahıs ile ifadeye yönelik 36 şahıs olmak üzere toplam 65 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN