Aydın'da bir haftada 109 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yapılan çalışmalarla 1 haftada 109 aranan şahsı yakaladı, 48 kişi tutuklandı ve birçok suç aydınlatıldı.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda 109 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde 1 haftada yapılan çalışmalarda 27 bin 779 şahıs sorgulandı. Sorgulaması yapılan şahıslardan 109 aranan şahıs yakalanırken, 48 şahıs da tutuklandı. Ayrıca 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 47 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise bin 255 gram uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği-pompalı tüfek, 44 adet fişek ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 15 bin 446 araç ve motosiklet sorgulandı, 166 araç trafikten men edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 4 bin 305 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

