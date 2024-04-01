Anne ve oğlu bıçaklanmış halde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anne ve oğlundan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde acı manzarayla karşılaştı. Ölü bulunan anne ve oğulun cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI EVE GİRDİ

Yakınları Aysel Öztürk'ten haber alamayınca Yeni Mahalle 78. Sokak üzerindeki evin kapısını açıp içeriye girdi. Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ün evde hareketsiz şekilde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CİANAYET ŞÜPHESİ

Eve gelen sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme sürüyor.