Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Soygunu Şüphelisi Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda rastgele ateş açan ve görevli personeli silahla tehdit edip 6 bin TL parayı alıp kaçtıktan sonra jandarma tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik'in Hıdırbeyli mahallesinde dün saat 06.10 sıralarında S.D. (34) isimli bir şüpheli, akaryakıt istasyonuna gidip rastgele istasyona ateş açtı. Daha sonra istasyon görevlisini silahla tehdit eden şüpheli, iş yerine ait yaklaş 6 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yapıp şahsın kimliğini tespit etti. Jandarmanın kısa sürede yakaladığı S.D., karakoldaki işlemlerinin ardından Germencik Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - AYDIN