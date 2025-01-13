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Aydın'da Aile İçi Kavga: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Aydın'da Aile İçi Kavga: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı
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İncirliova'da aile içindeki bir tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.C.K., ablasının eşi E.Ç.'yle girdiği tartışma sonrasında, araya giren ablası A.Ç.'yi bıçakla yaralayarak olay yerini terk etti. Gözaltına alınan genç, polise teslim oldu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde aile içi yaşanan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, İstiklal Mahallesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Ö.C.K, ablasının eşi E.Ç ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ö.C.K, eline aldığı bıçak ile eniştesine saldırırken araya giren ablası A.Ç. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde A. Ç'yi sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ablasını kanlar içerisinde bırakan genç, polise teslim oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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