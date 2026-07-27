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Aydın'da 7 ayda 55,7 milyon TL'lik sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi

Aydın'da 7 ayda 55,7 milyon TL'lik sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi
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Aydın’da 2026 yılının ilk 7 ayında düzenlenen 149 operasyonda yaklaşık 55,7 milyon TL değerinde sahte gıda ve taklit ürün ele geçirilirken, 153 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aydın'da 2026 yılının ilk 7 ayında düzenlenen 149 operasyonda yaklaşık 55,7 milyon TL değerinde sahte gıda ve taklit ürün ele geçirilirken, 153 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak - 25 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde toplam 34 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 19 bin 355 litre etiketsiz zeytinyağı, 11 bin 952 litre tağşiş sıvı yağ, 3 bin 580 kilo etiketsiz nar ekşisi, 2 bin 609 kilo sahte bal, bin 293 kilo etiketsiz kuru incir, 977 kilo etiketsiz zeytin, 500 kilo etiketsiz sucuk, 525 kilo tağşiş salça, 278 kilo etiketsiz pekmez, 90 kilo salamura asma yaprağı ile toplam piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 537 bin 300 TL olan 40 bin 153 kilo tağşiş yağ/gıda ve doluma hazır 30 bin 470 adet teneke ele geçirildi.

Operasyonlarda ilgili 13 işletme ve 34 şahıs hakkında toplam 6 milyon 749 bin 804 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca fikri sınai mülkiyet haklarının güvence altına alınmasına yönelik olarak aynı tarihlerde yürütülen çalışmalar kapsamında da 115 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Taklit olduğu değerlendirilen toplam piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 177 bin TL olan, 4 bin 445 adet muhtelif giyim eşyası, 188 adet oto yedek parça, 7 adet sarrafiye olarak toplamda 4 bin 761 ürün ele geçirildi. Konuyla ilgili 119 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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