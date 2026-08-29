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Aydın'da 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kimliği yok

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Aydın'ın Çine ilçesinde ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun engelli olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilirken, resmi kaydının ve kimlik belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun resmi kaydının ve adına düzenlenmiş kimlik belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Olay, Çine ilçesi Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak Mahallesi'nde çalışan Suriyeli bir aile, günlük mesailerini tamamladıktan sonra evlerine döndü. Aile, 5 yaşındaki kız çocuklarını yatağında hareketsiz şekilde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından ev ve çevresinde detaylı inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre, hayatını kaybeden çocuğun engelli olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ise dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Küçük kız çocuğunun herhangi bir resmi kaydının bulunmadığı ve adına düzenlenmiş bir kimlik belgesinin olmadığı tespit edildi. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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