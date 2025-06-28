Aydın'da 42 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kaçarken Yakalandı

Aydın'da 42 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kaçarken Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, kasten öldürme ve 8 ayrı suçtan aranan M.D., polis tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı. 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs, havalandırma boşluğundan atlamaya çalıştı ancak ekiplerin müdahalesiyle yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kasten öldürme ile birlikte 8 ayrı suçtan aranan ve 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince uzun süredir saha çalışması yapılan ve takip edilen şahıs hakkında çalışma başlatıldı. Silahla Nitelikli Yağma suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ve Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, İftira ve benzeri 8 ayrı suçtan toplamda 42 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, saklanmış olduğu apartmanın çatı katında bulunan havalandırma boşluğundan diğer binaların balkon kısmına geçerek kaçmaya çalıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle şahıs balkondan atlamaya çalışırken yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemleri akabinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Suç ve suçlularla olan mücadelemiz kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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