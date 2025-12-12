Otobüs bagajından 400 litre kaçak yağ çıktı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında bir otobüsün bagajında 25 koli içinde saklanan 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ ele geçirilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ürünlere el koyarak yasal işlem başlattı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kaçak ve etiketsiz yağ denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan rutin yol kontrolünde, bir otobüs firmasına ait aracın bagaj bölümünde şüpheli koliler tespit edildi. Kontrollerde bagaj kısmında 25 koli içerisinde 4'er adet 100 litrelik bidonlardan oluşan toplam 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli incelemeleri yaparak kaçak ürünlere el koydu. Etiketsiz ürünlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - AYDIN