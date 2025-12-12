Haberler

Otobüs bagajından 400 litre kaçak yağ çıktı

Otobüs bagajından 400 litre kaçak yağ çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köşk ilçesinde yapılan jandarma yol kontrolünde bir otobüsün bagajında 25 koli içerisinde toplam 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, söz konusu ürünlere el koyarak yasal işlem başlattı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında bir otobüsün bagajında 25 koli içinde saklanan 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ ele geçirilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ürünlere el koyarak yasal işlem başlattı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kaçak ve etiketsiz yağ denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan rutin yol kontrolünde, bir otobüs firmasına ait aracın bagaj bölümünde şüpheli koliler tespit edildi. Kontrollerde bagaj kısmında 25 koli içerisinde 4'er adet 100 litrelik bidonlardan oluşan toplam 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli incelemeleri yaparak kaçak ürünlere el koydu. Etiketsiz ürünlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title