Aydın'da bir haftada 33 bin şahıs sorgulandı

Güncelleme:
Aydın'da yapılan denetimlerde 33 bin 327 kişi sorgulanırken, aranan 147 şahıs yakalandı. 74 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Aydın'da polis ekipleri tarafından bir haftalık süreçte 33 bin 327 şahıs sorgulanırken, 147 aranan şahıs yakalandı, 74 şahıs ise tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 05 Ocak 2026 - 11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 33 bin 327 şahıs sorgulanırken, 147 aranan şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 29 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 33 şahsa adli işlem yapıldı. Çalışmalarda 1924 gram uyuşturucu madde, 339 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet Av Tüfeği-Pompalı Tüfek, 46 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 18 bin 821 araç ve motosiklet sorgulanırken, 115 araç trafikten men edildi,

5 bin 752 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
