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Aydın'da 3 Çocuk Babası Kadir Kurt Kayıp

Aydın'da 3 Çocuk Babası Kadir Kurt Kayıp
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Aydın'ın Germencik ilçesinde sabah işe gitmek için evden çıkan 41 yaşındaki Kadir Kurt'tan haber alınamıyor. Ailesi, telefonla ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde evden çıkan ve son olarak ilçe merkezinde görülen 3 çocuk babası Kadir Kurt'un (41) bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe tel örgü işiyle uğraşan 41 yaşındaki Kadir Kurt, sabah saatlerinde işe gitmek için kamyonetiyle evden çıktı. Kurt'un sabah saatlerinde elemanlarını almaması üzerine kendisini merak eden ailesi Kurt'u cep telefonunu aradı. Endişelenen yakınları, telefonla da ulaşılamayınca Kurt'un bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde KGYS kameralarına takılan Kurt'un en son Germencik ilçe merkezinde görüldüğü tespit edilirken, 3 çocuk babası adamın bulunması için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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