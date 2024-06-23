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Aydın'da 28 şüpheli yakalandı

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Aydın'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-27' operasyonunda 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan şahıslar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik eşzamanlı gerçekleştirilen "Çember-27" operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan "Çember-27" operasyonu gerçekleştirildi. İl genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 28 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalanırken, yakalanan 28 şahıs arasında hırsızlık suçundan 3 şahıs, cinsel saldırı suçundan 1 şahıs, uyuşturucu suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan ise 2 şahıs, ifadeye yönelik aranan 19 şahıs bulunuyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğreildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Çember Aydın 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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