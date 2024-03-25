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Aydın'da 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Suç ve suçlulara göz açtırmayan polis ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibinin Köprülü Mahallesi'nde yapmış olduğu rutin devriye görevi esnasında, değişik suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve arandığı bilinen S.A. isimli şahsın görülmesi üzerine şahsa 'dur' ikazında bulunuldu. Şahıs bütün ikazlara ve uyarılara aldırmayarak kaçmaya başlarken, kovalama sonucunda 1632 sokak üzerinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında; Ödemiş İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten yaralamam, Aydın Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten öldürme ve Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından arandığı, ayrıca toplamda 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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