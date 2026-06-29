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Aydın'da 297 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da 297 aranan şahıs yakalandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün 15-28 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 54 bin 199 kişi sorgulandı, 297 aranan şahıs yakalandı, 123 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 51 hırsızlık olayı aydınlatılırken, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Aydın'da emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 297 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 15 Haziran 2026 - 28 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 54 bin 199 şahıs sorgulanırken, 297 aranan şahıs yakalandı, 123 şahıs tutuklandı. Bu süreçte yapılan çalışmalarda 51 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 137 şahsa adli işlem gerçekleştirildi. Çalışmalarda 1403 gram uyuşturucu madde, 474 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 93 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca yürütülen çalışmalarda 54 bin 809 araç ve motosiklet sorgulanırken, 309 araç trafikten men edildi, 13 bin 423 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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