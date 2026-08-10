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Aydın'da iki haftalık operasyon bilançosu: 99 tutuklama, 173 yakalama

Aydın'da iki haftalık operasyon bilançosu: 99 tutuklama, 173 yakalama
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 56 bin 895 şahıs sorgulanırken, 173 aranan şahıs yakalandı, 99 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 56 bin 895 şahıs sorgulanırken, 173 aranan şahıs yakalandı, 99 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve operasyonların bilançosu açıklandı. Emniyet ekiplerince söz konusu tarihler arasında toplam 56 bin 895 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 173 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 99'u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 60 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde ise 131 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ve silahla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 289 gram uyuşturucu madde, 3 bin 395 adet sentetik ecza, 12 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği/pompalı tüfek ile 520 adet fişek ele geçirildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 48 bin 100 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 14 bin 682 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 386 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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