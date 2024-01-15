Aydın'da 14 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 14 ayrı suçtan 20 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlıktan 3 dosya, konuk dokunulmazlığını ihlalden 3 dosya, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan 4 dosya, nitelikli yağmadan 2 dosya, suç eşyasını satın almak ve kabul etmek ve hükümlünün ve tutuklunun kaçması olmak üzere toplamda 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. isimli şahıs Hıdırbeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN