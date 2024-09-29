Aydın'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ndeki sazlık alana gizlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik olarak koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre devriyeler esnasında Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi Menderes Nehri kenarında sazlık alana gizlenmiş 13 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN