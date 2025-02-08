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Aydın'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Nazilli ilçesinde 4 ayrı dosyadan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 ayrı dosyadan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, aranan şahıslara da göz açtırılmıyor. Edinilen bilgiye göre, 2'şer adet evi terk eden çocuğu, ailesi veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (74) gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Y.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceazevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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