Aydın Çine'de kaza geçiren Yeni Parti Karpuzlu İlçe Başkanı Akbal hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın refüjdeki yönlendirme tabelası direklerine çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Karpuzlu İlçe Başkanı Ramazan Akbal hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Muğla kara yolunda Adnan Menderes Çine Meslek Yüksekokulu yakınlarında 13 Eylül Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akbal'ın (60) kullandığı 09 DD 678 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme tabelası direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Akbal yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan Akbal'ı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akbal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altında olan Akbal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yeni Parti Karpuzlu İlçe Başkanlığı görevini yürüten Akbal'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Akbal'ın cenaze programı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı