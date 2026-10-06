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Aydın Buharkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisikletli kadın öldü

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Aydın Buharkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisikletli kadın öldü
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede inceleme başlatıldı; aracın plakası henüz tespit edilemedi ve soruşturma açıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıldere Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sefa Özdere'ye, Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Özdere ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından ekipler bölgede inceleme başlatırken, Özdere'ye çarpan aracın plakasının henüz tespit edilemediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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