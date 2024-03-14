Konya'da Türk Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağı düştü, bir asker şehit oldu
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düşerek bir askerin şehit olmasına neden oldu. Şehidin Aydın'ın Efeler ilçesinden Uzman Çavuş Ercan Güven olduğu belirtildi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşanan kazada Aydınlı iş makinesi operatörü Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı (Türk Yıldızları Uçağı), üs içerisindeki şantiye alanına düşmüştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit olmuştu. Şehidin Aydın'ın Efeler ilçesinden Uzman Çavuş Ercan Güven olduğu öğrenildi. - AYDIN