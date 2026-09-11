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Ayçiçeği yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Ayçiçeği yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Akbudak idaresindeki ayçiçeği yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Akbudak, ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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