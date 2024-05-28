Ayazini köyünde düşen şahıs yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Ayazini köyünde yaklaşık 15 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düşen 42 yaşındaki şahıs 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Frig Vadisinde tarihin ilk apartmanı olarak bilinen kayalıkların üzerine çıkan Kuşadası Yaşam Atölyesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı 42 yaşındaki Dursun Ali Saraç bir anlık dikkatsizlik sonucu 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saraç, yoğun bakımda 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşamını yitiren Saraç'ın cenazesinin gün içerisinde ailesine teslim edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR