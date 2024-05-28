Üye Girişi
Haberler

Ayazini köyünde düşen şahıs yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Ayazini köyünde 15 metre yükseklikten düşen 42 yaşındaki şahıs, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dursun Ali Saraç'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Ayazini köyünde yaklaşık 15 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düşen 42 yaşındaki şahıs 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Frig Vadisinde tarihin ilk apartmanı olarak bilinen kayalıkların üzerine çıkan Kuşadası Yaşam Atölyesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı 42 yaşındaki Dursun Ali Saraç bir anlık dikkatsizlik sonucu 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saraç, yoğun bakımda 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşamını yitiren Saraç'ın cenazesinin gün içerisinde ailesine teslim edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayazini 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title