Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada

Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası yaşanan kundaklama girişimi paniğe yol açtı. Kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasına gizlenerek kağıtları ateşe verdi. Yangını fark eden bir kadın, durumu hemen imama bildirirken, cemaatten bir kişi de yanan halıya müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Olay, yatsı namazı sonrasında caminin içinde meydana geldi. Ekol TV'de yer alan habere göre; kimliği henüz belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen şüpheli, cemaatin dağılmaya başladığı sırada rahlenin arkasına geçerek yanıcı kâğıtlarla küçük bir yangın çıkardı.

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Yangın kısa sürede fark edilerek büyümeden söndürülürken, olay yerine gelen güvenlik güçleri camide inceleme yaptı. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.