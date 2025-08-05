Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada

Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
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Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
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Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasında kağıtları ateşe verdi. Yangın cemaat tarafından fark edilip büyümeden söndürüldü. Polis, yabancı uyruklu olduğu düşünülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası yaşanan kundaklama girişimi paniğe yol açtı. Kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasına gizlenerek kağıtları ateşe verdi. Yangını fark eden bir kadın, durumu hemen imama bildirirken, cemaatten bir kişi de yanan halıya müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Olay, yatsı namazı sonrasında caminin içinde meydana geldi. Ekol TV'de yer alan habere göre; kimliği henüz belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen şüpheli, cemaatin dağılmaya başladığı sırada rahlenin arkasına geçerek yanıcı kâğıtlarla küçük bir yangın çıkardı.

HER YERDE ARANIYOR

Yangın kısa sürede fark edilerek büyümeden söndürülürken, olay yerine gelen güvenlik güçleri camide inceleme yaptı. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMaslan:

Bunları asmadıkça, toplum temizlenmeyecek.

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Şentürk:

Bunu halk olarak biz istiyoruz söylüyoruz hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanıda söylüyor idamı sürekli ama ne hikmetse hain darbe girişiminden bugüne kadar daha idam gelecek daha gelecek çok bekleriz ??

yanıt18
yanıt2
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Olm bir ülkede bu kadar pic mi olur be.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıERDEM İNCEBAYRAKTAR:

Bizansın tohumu

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

?????? vah İstanbul ah isntanbul kimlere kaldın ayaklar altına düştün senin güvenliğini ancak bu kadar koruyabiliyorlar artık..

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

???????????? İstanbul’un çivisi çıkmış ak

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme9
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