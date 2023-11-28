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Ayancık'ta dev dalgalar iş yerlerine zarar verdi

Ayancık'ta dev dalgalar iş yerlerine zarar verdi Sinop'un Ayancık ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli fırtına ile birlikte sahilde oluşan dev dalgalar, iskele meydanındaki bazı iş yerlerinde zarara neden oldu.