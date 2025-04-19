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Ayağı kırılan Aras Bulut İynemli'den hastane paylaşımı

Ayağı kırılan Aras Bulut İynemli'den hastane paylaşımı
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'Deha' dizisindeki performansıyla gündeme gelen Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz ay sette yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayranlarını endişelendirmişti. Bileğindeki kırık nedeniyle acil ameliyata alınan oyuncunun sağlık durumu iyiye gidiyor. Kontroller için hastaneye giden oyuncu, doktor gözetiminde fizik tedavi ve egzersizlerine devam ettiği anları paylaştı.

Aras Bulut İynemli, son dönemde rol aldığı "Deha" dizisiyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Ancak geçtiğimiz ay yaşadığı talihsiz bir olay, hem hayranlarını hem de set ekibini üzmüştü. Dizinin setinde geçirdiği kaza sonucu bileği kırılan İynemli, apar topar hastaneye kaldırılmış, ardından acil ameliyata alınmıştı. Ameliyatın başarıyla tamamlanmasının ardından ünlü oyuncu, bir süreliğine evinde istirahate çekilmişti.

FİZİK TEDAVİ UYGULANIYOR

Geçen sürede sağlık durumunun hızla iyiye gittiği öğrenilen İynemli, geçtiğimiz günlerde kontrol amacıyla yeniden hastaneye gitti. Doktor gözetiminde fizik tedavi ve egzersizlerine devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla "İyiyim" mesajı vererek hayranlarını sevindirdi.

Ayağı kırılan Aras Bulut İynemli'den hastane paylaşımı

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Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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