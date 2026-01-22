Avustralya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Avustralya'nın Yeni Günay Galler eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Avustralya'nın Yeni Günay Galler eyaleti yine bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Başkent Sydney'in yaklaşık 611 kilometre batısında bulunan Lake Cargelligo kasabasında silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Sydney Morning Herald gazetesi, olayın aile içi şiddet olduğunu aktardı. Polis, saldırganın firarda olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, ağır silahlı polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ifade etti. Polis, "Lake Cargelligo'da şu anda bir polis operasyonu yürütülmektedir. Halktan bölgeden uzak durması ve yerel sakinlerin evlerinde kalması istenmektedir" açıklaması yaptı.

Bondi saldırısında 15 kişi ölmüştü

Sydney'deki Bondi Plajı'nda baba-oğul iki saldırgan, 14 Aralık'ta Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. Olay yerinde öldürülen 50 yaşındaki saldırganın silah ruhsatının bulunduğu ve 6 kayıtlı silahının olduğu tespit edilmişti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, federal hükümetin fazla sayıdaki, yeni yasaklanan ve yasa dışı ateşli silahları satın alıp imha etmek için ulusal bir geri alım programı kuracağını duyurmuştu. - SİDNEY