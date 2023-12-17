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Avustralya'nın Queensland Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Yol Açtı

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle yetkililer, binlerce kişiye yüksek yerlere taşınmaları yönünde uyarıda bulundu. Queensland yetkilileri, şiddetli yağışların eyaletin başkenti Brisbane'in kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı turizm merkezi Cairns kentindeki bazı noktalarda sel baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Avusturalya'nın Queensland eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle yetkililer, binlerce kişiye yüksek yerlere taşınmaları yönünde uyarıda bulundu.

Avustralya'nın Queensland eyaletini sel vurdu. Queensland yetkilileri, şiddetli yağışların eyaletin başkenti Brisbane'in kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı turizm merkezi Cairns kentindeki bazı noktalarda sel baskınlarına neden olduğunu söyledi. Yaklaşan gelgit ve devam eden yağışlarla birlikte bölgedeki mülklerin de sel baskınları yaşayabileceği belirtilirken, Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri (QFES) tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine daha yüksek yerlere taşınmaları tavsiye edildi.

Cairns Yerel Afet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, bölgede on binlerce kişi şiddetli yağışlar nedeniyle elektriksiz kaldığı duyuruldu. Çok sayıda ev, araç ve köprünün sular altında kaldığı kaydedilerek, "Bölgede elektrik, su, kanalizasyon ve telefon hizmetleri kesilebilir" uyarısı yapıldı.

Avustralya'da hava tahmincileri, Büyük Set Resifi'ne açılan Cairns'de "yaşamı tehdit eden ani sel" öngörüsünde bulunarak, bugün ilerleyen saatlerde su seviyelerinin 1971 yılında kaydedilen 4,1 metrelik sel zirvesini aşabileceğini söyledi. - QUEENSLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avustralya Queensland Haberler

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Yorumlar (1)

Hamdi Baba :

Bizene bu haberden. Bizdeki selleri onlar haber yapıyor mu acaba ?

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