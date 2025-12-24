Avustralya, sosyal medyada Nazi sembolü paylaşan Britanya vatandaşını sınır dışı edecek

Avustralya hükümeti, sosyal medya hesabı üzerinden Nazi gamalı haçı paylaşma, Nazi yanlısı ideolojiyi teşvik etme ve Yahudi toplumuna yönelik şiddet çağrısında bulunma suçlamalarıyla gözaltına alınan Britanya vatandaşı 43 yaşındaki şahsın, sınır dışı edileceğini bildirdi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta düzenlenen saldırının ardından ülkede güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Ülkenin Queensland eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki Britanya vatandaşı, sosyal medya hesabı üzerinden Nazi gamalı haçı paylaşma, Nazi yanlısı ideolojiyi teşvik etme ve Yahudi toplumuna yönelik şiddet çağrısında bulunma suçlamalarıyla gözaltına alınarak hakkında dava açıldı. Brisbane göçmenlik merkezinde tutulan şahsın sınır dışı edilmesi için Ocak ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, şahsa ilişkin yaptığı açıklamada, "Buraya nefret yaymak için geldi, kalmasına izin verilmeyecek. Avustralya'ya vizeyle geliyorsanız, burada bir misafirsiniz" ifadelerini kullandı.

Britanyalı şahıs, vizesinin iptal edilmesine itiraz edebilir, Avustralya'yı gönüllü olarak terk edebilir ya da ülkesine sınır dışı edilmeyi bekleyebilir.

Evinde yapılan aramalarda gamalı haç bulunan çok sayıda kılıç ele geçirilmişti

Avustralya polisi, Britanyalı şahıs hakkında Ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Sosyal medya hesabı kapatılan şahsın, benzer isimle yeni bir hesap açarak saldırgan ve zararlı içerikler paylaşmaya devam ettiği belirtilmişti. Polis, geçtiğimiz ay şahsın Caboolture kasabasında bulunan evinde arama yapmış, telefonlara, silahlara ve üzerinde gamalı haç bulunan çok sayıda kılıca el koymuştu.

"Toplumumuzun onurunu, güvenliğini ve birliğini korumak için derhal harekete geçeriz"

Avustralya Federal Polisi Yardımcı Komiseri Stephen Nutt, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, "Bu sembollerin toplumsal birlikteliği zedelemek için kullanılmamasını sağlamak istiyoruz. Bunun yaşandığını tespit edersek, davranışı hızlı şekilde engellemek, sorumluları yargılamak ve farklılıkları barındıran toplumumuzun onurunu, güvenliğini ve birliğini korumak için derhal harekete geçeriz" demişti. - CANBERRA