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Avustralya'da iPhone şeklinde silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Avustralya'da iPhone şeklinde silah ele geçirildi

Avustralya'nın Mandurah şehrinde polis tarafından bir eve yapılan baskında, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ile iPhone şeklinde bir silah bulundu.

Avustralya'nın Mandurah şehrinde polis tarafından bir eve yapılan baskında, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ile iPhone şeklinde bir silah bulundu.

Avustralya'nın Mandurah şehrindeki Baldivis bölgesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı şüphesiyle bir eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Batı Avustralya polisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 31 yaşındaki bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Polis, operasyon kapsamında iPhone şeklinde bir silah da ele geçirildiğini aktardı.

Telefon görünümlü silahın ateş edip etmediğinin anlaşılması için balistik testine gönderildiği bildirildi. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avustralya 3. Sayfa Haberler

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