Haberler

Oyuncak bebek cinayet şüphesi yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da yol kenarına atılmış valizde gerçekçi oyuncak bebek bulan polis, cinayet soruşturması başlattı. Detaylı incelemede bebeğin morluk ve sıyrık izleri taşıdığı, ekiplerin kötü hava koşulları nedeniyle valizi fazla incelemediği açıklandı.

Avustralya'da polis, oyuncak bebeği gerçek bir ceset sanarak cinayet soruşturması başlattı.

Avustralya'da dün araçla seyahat eden iki kişi, Oallen kasabasında yol kenarına atılan bir valizin içinde insan kalıntıları olduğuna dair polise ihbarda bulundu. İhbarı ardından harekete geçen polis, olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemede, valizin içerisinde üzerinde kıyafetler bulunan, saçları ve burun piercingi olan gerçeğe çok yakın bir oyuncak bebek olduğu tespit edildi.

Polis yaptığı açıklamada, cismin üzerinde morluk ve sıyrıklara benzeyen izler bulunduğunu ve ekiplerin valizi detaylı incelemediğini aktardı. Polis, "Özellikle dün ve bugün olduğu gibi kötü hava şartlarıyla karşılaştığımızda, olay yerindeki delillerin ve kalıntıları fazla hareket ettirmek istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu cismin "son derece gerçekçi" olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

Böyle evlat olmaz olsun! Yaşlı annesine dehşeti yaşattı
Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi
Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

Öğretmenin kahreden sonu: Ölüm, bisiklet üzerinde geldi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var