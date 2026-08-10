Oyuncak bebek cinayet şüphesi yarattı

Avustralya'da polis, oyuncak bebeği gerçek bir ceset sanarak cinayet soruşturması başlattı.

Avustralya'da dün araçla seyahat eden iki kişi, Oallen kasabasında yol kenarına atılan bir valizin içinde insan kalıntıları olduğuna dair polise ihbarda bulundu. İhbarı ardından harekete geçen polis, olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemede, valizin içerisinde üzerinde kıyafetler bulunan, saçları ve burun piercingi olan gerçeğe çok yakın bir oyuncak bebek olduğu tespit edildi.

Polis yaptığı açıklamada, cismin üzerinde morluk ve sıyrıklara benzeyen izler bulunduğunu ve ekiplerin valizi detaylı incelemediğini aktardı. Polis, "Özellikle dün ve bugün olduğu gibi kötü hava şartlarıyla karşılaştığımızda, olay yerindeki delillerin ve kalıntıları fazla hareket ettirmek istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu cismin "son derece gerçekçi" olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı