Avustralya, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci şiddeti nedeniyle 3 İsrailli şahıs ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi uluslararası tepkilere neden oluyor. Bu kapsamda Avustralya, bölgede artan şiddet ve yerleşim faaliyetleri nedeniyle 3 İsrailli şahıs ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladı. Yaptırım listesinde, yerleşimci örgütü Nachala'nın lideri ve Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını savunan Daniella Weiss ile inşaat şirketi aracılığıyla Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesinde rol oynayan Eliav Libi de bulunuyor.

"Yerleşim faaliyetlerini kabul etmediğimizi ve bunlara karşı olduğumuzu söyledim"

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong yaptığı açıklamada, "Yaptırım uygulanan şahıslar ve kuruluşlar, fon toplama, gönüllüleri işe alma ve şiddet yanlısı yerleşimcilere destek sağlama dahil olmak üzere yeni yerleşimlerin planlanması, koordinasyonu ve kurulması süreçlerine aktif olarak katılmıştır" dedi. Wong, son haftalarda E1 yerleşim projesi bölgesinde yaşanan şiddetin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını söyledi.

Yaptırım kararı hakkında İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştüğünü söyleyen Wong, "Kendisine tutumumuzu aktardım. Yerleşim faaliyetlerini kabul etmediğimizi ve bunlara karşı olduğumuzu söyledim. Bu konuda uzun süredir devam eden bir tutumumuz var" ifadelerini kullandı.

E1 projesi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin gelecekteki başkenti olma ve Batı Şeria ile coğrafi bütünlük oluşturma ihtimalini zayıflatacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı