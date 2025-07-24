Avukat, üç kadının şikayetiyle tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

İstanbul'da kız arkadaşlarının kredi kartlarından para çekip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen avukat Akın M.D. tutuklandı. Soruşturma, üç kadının İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayetle başlatıldı. Emniyet güçleri, soruşturma kapsamında avukat Akın M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli avukatın ifadesi, Özel Soruşturma Bürosu'nda alındı.

"25 BİN LİRAYA PURO ALDIK, 300 BİN LİRALIK BAHİS YAPTIK"

Şüpheli Akın M.D. ifadesinde, "E.Y. benim arkadaşımdır. Kendisiyle yemek yemeye gittik. Yemekten sonra ben puro alacağımı söyledim, bana kredi kartını verdi. Ben de bu karttan 20 bin lira çektim, bununla puro aldım. Ayrıca 5 bin 980 liralık da puro aldım." dedi.

S.T. isimli kadının ise eski bir kız arkadaşı olduğunu anlatan M.D., "Kendisi bana alışveriş yapmam için kredi kartını verdi. Harcama yaptım, daha sonra kendisi parasını benden istedi. Ben de kendisine 34 bin 500 lirasını iade ettim. Ona geri kalan parayı da ödeyecektim." dedi. N.K. isimli kadını da dolandırdığı ileri sürülen Akın M.D., birlikte 300 bin liralık bahis oynadıklarını anlattı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDI

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Akın M.D, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığının, tutuklama talebine ilişkin sulh ceza hakimliğine verdiği sevk yazısında, üç müştekinin dosyasının konuların aynı olması sebebiyle birleştirildiği, şüphelinin birbirlerini tanımayan müştekilerin kredi kartlarından rızaları dışında büyük miktarlarda paralar çekerek ve alışveriş yaparak banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu işlediği belirtildi.

Sulh ceza hakimliği ise şüphelinin eylemi nedeniyle müştekilerin uhdesinde gerçekleşen zarar miktarları ve zararların giderilmemiş olması ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin isnat edilen suçu islediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu ve haksız menfaat temin ettiğini kaydederek, Akın M.D.'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA-İHA