Şişli'de Avukata Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
İstanbul'un Şişli ilçesinde Avukat Serdar Öktem'in uzun namlulu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

6 Ekim 2025 Pazartesi akşamı Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli, yakalanmış. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Öktem'in aracıyla seyir halinde olduğu sırada, başka bir aracın durdurduğu araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açıp saldırının ardından kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

