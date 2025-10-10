Haberler

Avukat Serdar Öktem'in Saldırısında 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi


İstanbul'da avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şişli'de 6 Ekim 2025'de Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, ilk etapta olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli ile şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalar sürerken şüpheliler irtibatlı oldukları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alınmıştı.

9 kişiye tutuklama talebi

Yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklama talebiyle, 4'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

