Serdar Öktem'in Ölümü: 5 Şüpheli Gözaltında

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL