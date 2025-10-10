Haberler

Avukat Serdar Öktem Cinayeti: 13 Şüpheliden 9'u Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da avukat Serdar Öktem'in cinayetiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Olayla bağlantılı toplam 6 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma devam ediyor.

Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden aralarında 18 yaşından küçük 2 şahsın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şişli'de 6 Ekim 2025'de Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, ilk etapta olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli ile şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalar sürerken şüpheliler irtibatlı oldukları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alınmıştı.

9 zanlı tutuklandı

Yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklandı, 4'ü şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

