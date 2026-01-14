Haberler

Avukat Rezan Epözdemir'e Rüşvet Davasında Tahliye Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yargılandığı rüşvet davasında, avukat Rezan Epözdemir için yurt dışı çıkış yasağı getirilerek tahliye kararı verildi. Mahkeme, sanığın delil karartma veya kaçma riskinin bulunmadığına kanaat getirerek, yurt dışında ikamet etmeyecek şekilde şartlı tahliye kararı açıkladı. Bu karar, Epözdemir'in avukatlık mesleğini sürdürebilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yargılandığı rüşvet davasında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim