Avukat Rezan Epözdemir'e Rüşvet Davasında Tahliye Kararı
İstanbul'da yargılandığı rüşvet davasında, avukat Rezan Epözdemir için yurt dışı çıkış yasağı getirilerek tahliye kararı verildi. Mahkeme, sanığın delil karartma veya kaçma riskinin bulunmadığına kanaat getirerek, yurt dışında ikamet etmeyecek şekilde şartlı tahliye kararı açıkladı. Bu karar, Epözdemir'in avukatlık mesleğini sürdürebilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
