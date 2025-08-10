Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı

Avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet', 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen avukat Rezan Epözdemir sabah saat 05.55'te gözaltına alındı. Epözdemir'in iş yerinde ve evinde arama işlemleri yapıldığı bilgisini de ulaşıldı. - İSTANBUL