Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı

Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, avukat Rezan Epözdemir 'rüşvet', 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından gözaltına alındı. Epözdemir'in evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet', 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen avukat Rezan Epözdemir sabah saat 05.55'te gözaltına alındı. Epözdemir'in iş yerinde ve evinde arama işlemleri yapıldığı bilgisini de ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi

Fener'e imza atması beklenen Kerem için Okan Buruk'tan flaş hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.