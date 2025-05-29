Avukat Fırat Epözdemir hakkında ilk duruşmada tahliye kararı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması için bugün İstanbul Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"HUKUKİ DEĞİL SİYASİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Kimlik tespitinin ardından savunmasına başlayan Epözdemir, "İddianameyi birçok avukatla okuduk. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi bir avukatın bu kadar basit iddialarla tutuklanmasına bir anlam veremedik. Ancak tutuklanmamın hukuki değil siyasi olduğunu biliyoruz" dedi.

"HDK'NİN BİZE VERDİĞİ TALİMAT NERDE?"

"Diren Cizre" isimli bir WhatsApp grubunda yer almasının kendisine suçlama olarak yönetildiğini aktaran Epözdemir, savunmasına şöyle devam etti: "Grupta zaten yazıyor ki bu grup Cizre'ye gidiş dönüş için kullanılacak, üç gün sonra kapatılacak. O grupta benim tek bir mesajım yok. Savcı bu grubun HDK talimatıyla kurulduğunu söylüyor. Peki bunun delili nerede? HDK'nin bize verdiği talimat nerde? Biz göremedik."

"DİYARBAKIR BAROSU'NUN ÇAĞRISI ÜZERİNE GİTTİK"

Mahkeme başkanının kendisine, "Cizre'ye gidilme amacı neydi?" diye sorması üzerine Epözdemir, şu yanıtı verdi: "Halen o hendekler niye açıldı, niye o kadar insan öldü anlamış değilim. Diyarbakır Barosu'nun çağrısı üzerine gittik. Raporlama faaliyetleri için gelenler de vardı. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum bilirsiniz biz WhatsApp grubuna üye olamıyoruz, kuran kişi gelecek olanları ekliyor. Gitme amacım tamamen insan hakları içindir."

TAHLİYE EDİLDİ

Savcı, tutukluluk halinin devamını talep ederken mahkeme heyeti ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak Epözdemir'in tahliye edilmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 9 Eylül tarihinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

23 Ocak'ta yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, iki gün sonra İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.