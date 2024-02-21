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Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

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Avukat Feyza Altun'un yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

PAYLAŞIMI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı.

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Aramanın tamamlanmasının ardından Altun, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altun, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ REDDİLDİ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcılığı Feyza Altun Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

bunca reklamdan sonra piyasası yükselmiştir bu düşkün karının. artık businis clas çalışır.

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Metehan Eryilmaz:

Sen öyle çalışıyorsun herhalde.

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VATANSEVER:

İŞTE BUDUR. Günlerdir diyoruz tutuklanma için kanunda belirtilen şartların hiçbiri yok. Feyza hanım değerli bir hukukçu zaten. Tutuklanacağını düşündüğü hiçbir ifadeyi kullanmaz. Bu ülkenin Feyza Hanım gibi kıymetli ve değerli hukukçulara ihtiyacı var.

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