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Avukat Feyza Altun Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

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Sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yorum nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Beykoz Adliyesi Feyza Altun Tutuklama Soruşturma Gözaltı Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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