Avukat dedektif gibi iz sürdü, müteahhidin savunmasını ' Google Earth' ile çürüttü

82 kişiye mezar olan apartmanın inşasında yumurta büyüklüğünde taşlar kullanılmış

İhsan Bayram Sitesi'nin beton kalitesi C6 çıktı

Avukat Nazan Akça Subaşı :

"Bende 5 sene o binada oturdum ve 3 yakınımı kaybettim"

"Google Earth müteahhidin bütün savunmalarını çürütüyor"

ADANA - Adana'da depremde yıkılarak 82 kişinin ölümüne neden olan apartmanın karot örneklerinde beton yerine taş çıkarken müteahhidin, "C blok inşaatını 4. kattayken devraldım" iddiasını da avukat dedektif gibi iz sürerek çürüttü. 2000 yılındaki Google Earth görüntülerinde apartmanın C blok inşaatına başlanmadığını bulan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Bu davanın benim için ayrı bir yeri var. O nedenle bu kadar uğraştım. Binadan alınan karot örneklerinde de binanın beton kalitesi C6 çıktı. C6 diye bir beton kalitesi yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar aldı. On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde Adana'da da 11 bina yıkıldı. Depremde merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan 14 katlı İhsan Bayram Sitesi'nin C Bloğu da yerle bir oldu. 1997 yılında inşa edilmesine rağmen, 26 yıldır 'İskan izni' verilmeyen binanın enkazından 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sadece 6 kişi hayatta kaldı.

Müteahhit ve inşaat mühendisine 22.5 yıl hapis cezası istendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan 'Deprem Soruşturma Bürosu', İhsan Bayram Sitesi'nin yıkılan bloğuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın tutuklu sanıkları müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Müteahhitten ilginç savunma

Müteahhit Celal Gül, inşaatı 2000 yılında Ferit Işık'tan devraldığında C Blok'un 4, B Blok'un da 6. katta olduğu iddiasını mahkemede savundu. Ayrıca Celal Gül, 2006 yılında inşaatı tamamlanıp, 2007 yılında oturuma geçilen C Blok'un zemin katında düğün salonu için kolonlarla oynama yapıldığı, aynı binanın 6. katında da büyük bir tadilat yapıldığını öne sürdü.

İnşaat Mühendisi Ferit Işık da ifadesinde, "1985-86 yıllarında şirketi 4 ortağımla birlikte kurdum. Sonrasında diğer 3 ortak hisselerini devretti ve sadece ben, Mehmet Çelebi ile iki ortak olarak kaldık. 1999 yılında da Mehmet Çelebi ile anlaşmazlığa düşünce şirketi tasfiye ettik. İhsan Bayram Sitesi'nin bulunduğu araziye inşaatı yapmak için 'İksa' adlı firmamız üzerinden yapı ruhsatı aldık" dedi.

Avukat dedektif gibi iz sürdü

Celal Gül ve Ferit Işık'ın tutuklu yargılamaları devam ederken 82 kişinin hayatını kaybettiği sitede yakınlarını kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı dedektif gibi iz sürdü. Avukat Subaşı'nın araştırmasıyla dava dosyasına da giren delillere göre, o dönemdeki 'Google Earth' haritası müteahhidin iddialarını yalanladı. İhsan Bayram Sitesi'nin A Blok'unun temel seviyesinde B Blok'un inşaat halinde, C Blok'unda inşaatına başlanmadığı ortaya çıktı.

Kolon kesme iddiaları asılsız çıktı

Ayrıca alınan yıkılan apartmandan alınan karot örneklerinde binada yumurta büyüklüğünde taşların kullanıldığı, beton kalitesinin 'C6' olduğu öğrenildi. Binada ki kolon kesilme iddialarının da asılsız olduğu mahkeme tutanaklarına girdi.

"Müteahhit ve inşaat mühendisi suçu birbirine attı"

Konuyla ilgili Avukat Nazan Akça Subaşı, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Subaşı, "İhsan Bayram Sitesi'nin C bloğu depremin ilk 20 saniyesinde yıkılan ve 82 kişinin enkaz altında can verdiği bina. İhsan Bayram Sitesi'nin müteahhidi Celal Gül ve İnşaat Mühendisi Ferit Işık 14 Şubat'ta yakalandı. Her ikisi de birbirine suçu atmaya başladı. Müteahhit ifadesinde, 'Ben buranın inşaatına temelden başlamadım. C bloğun inşaatına başladığımda ilk 4 katı yapılmıştı. Temel çürük olduğu için bina yıkıldı. Benim yaptığım diğer bloklar yıkılmadı' ifadelerini kullanıyor" diye konuştu.

"Müteahhidin savunmasını 'Google Earth' çürüttü"

Dedektif gibi iz sürdüğünü ve müteahhidin iddialarını çürüttüğünü belirten Subaşı, "Bu ifadelerin üzerine bende 'Google Earth'te bir şeyler bulabilir miyim diye düşünüp araştırdım. Ayrıca Celal Gül isimli müteahhit ile İhsan Bayram'ın 13 sene önce davalaştıklarını öğrenip bu davayı arşivden çıkarttım. 'Google Earth'te bulunan 2000 yılında ki görüntülerde 1 bloğun inşasının başladığı görülüyor ancak oda C blok değil B blok. Önce B blok sonra A blok ve en son da C blok yapılıyor. Celal Gül isimli müteahhit C bloğun başından sonuna kadar yapan kişi" ifadelerini kullandı.

"Binayı başından sonuna kadar yapan Celal Gül"

Celal Gül ile İhsan Bayram'ın davasına da ulaştığını anlatan Avukat Subaşı, daha sonra şunları söyledi:

"13 sene önce Celal Gül ve arsa sahibi İhsan Bayram davalaşmış. Bu davada Celal Gül'ün avukatı da şuanda rahmetli oldu. Aynen şu ifadeleri yazmış; "Benim müvekkilim Celal Gül olmasaydı siz bu siteyi asla bitiremezdiniz. Çünkü Celal Gül inşaatı devraldığında sadece 1 bloğun ilk 4 katı yapılmıştı. Diğerlerinin temeli bile yapılmamıştı." Bu ifadelerde de ilk 4 katı yapılan binada şuanda yıkılmayan ve ağır hasarlı olan B blok. Aslında bu detaylarla binayı başından sonuna kadar yapan kişinin Celal Gül olduğu belli."

"Beton kalitesi C6 çıktı"

Kendisinin de 5 sene boyunca İhsan Bayram Sitesi'nde oturduğunu ve 3 yakınını depremde kaybettiğini anlatan Avukat Nazan Akça Subaşı, "O binada hayatını kaybeden herkes benim komşum ve arkadaşım. Bu davanın benim için ayrı bir yeri var. O nedenle bu kadar uğraştım. Binadan alınan karot örneklerinde de binanın beton kalitesi C6 çıktı. C6 diye bir beton kalitesi yok. 1975 deprem yönetmeliğinde dahi C6 beton kalitesi kullanılmıyor" dedi.